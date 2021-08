Ce a făcut România cu milioane de vaccinuri. Câți bani a costat statul Campania de vaccinare a insemnat și multe pierderi pentru Romania. Cu prea puțini oameni care sa se vaccineze, statul e obligat sa doneze dozele de vaccin care se apropie de limita valabilitații. Deși la inceputul campaniei de vaccinare, țara noastra era intr-o “goana” pentru a procura cat mai multe vaccinuri. Zborurile firmelor cargo erau așteptate […] The post Ce a facut Romania cu milioane de vaccinuri. Cați bani a costat statul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

