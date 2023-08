Stiri pe aceeasi tema

- DORIT… Farul Constanța nu renunța. „Marinarii” vor sa-l readuca pe vasluianul Louis Munteanu (21 de ani) in Superliga și așteapta raspuns din partea Fiorentinei. Louis Munteanu se afla in cantonament cu Fiorentina, iar presa anunța ca clubul italian vrea sa-l imprumute din nou, insa inca nu a luat o…

- REUNIRE… Fiorentina a inceput pregatirile pentru urmatorul sezon din Serie A, iar la reunire a fost prezent și vasluianul Louis Munteanu. El va pleca in cantonament cu clubul viola, iar la final antrenorul Vincenzo Italiano se va decide daca il va opri sau nu in lotul primei echipe. Vasluianul Louis…

- LA MARE CAUTARE… Vasluianul Louis Munteanu (21 de ani) și-a incheiat perioada de imprumut la Farul Constanța, iar presa italiana anunța ca atacantul este așteptat sa participe la reunirea lotului celor de la Fiorentina. Italienii de la Viola News au anunțat ca Louis Munteanu prezinta interes pentru…

- LACRIMI …Trupul neinsufletit al Anei Maria, victima teribilului accident de saptamana trecuta, de la Gura Bustei, a ajuns acasa. A fost depus la capela bisericii Adormirea Maicii Domnului din Vaslui, iar familia se pregateste de inmormantare. Au totusi o licarire de speranta, in marea tristete care…

- DORINȚA… Vasluianul Louis Munteanu vrea sa iși faca debutul la echipa naționala de fotbal a Romaniei. Tanarul atacant al Farului a fost convocat pentru dubla cu Kosovo și Elveția, din preliminariile EURO 2024. Imprumutat de Fiorentina la Farul Constanța, vasluianul Louis Munteanu, 20 de ani, este unul…

- DORIT… Proaspat campion cu Farul Constanța, vasluianul Louis Munteanu (20 de ani) iși termina imprumutul la echipa antrenata de Gica Hagi. Clubul dobrogean se afla deja in negocieri cu Fiorentina și a anunțat ca și-l dorește pe Munteanu la echipa și in sezonul urmator. Dupa evoluțiile excelente la Viitorul…

- CAMPION… Vasluianul Louis Munteanu (20 de ani) a fost eroul Farului in meciul cu FCSB. Atacantul a marcat golul decisiv și a facut-o campioana Romaniei pe Farul Constanța (3-2). Dobrogenii au revenit de la 0-2, iar Louis a ieșit in evidența in minutul 86, cand a inscris pentru 3-2. Bucurie mare, duminica…

- DUREROS… Jan Bigu, barbatul de 47 de ani, omorat pe 13 mai de propriul frate, intr-un accident cu tractorul, in satul Valea Lunga, comuna Vinderei, va fi inmormantat astazi! In urma sa ramane insa o situatie familiala extrem de dureroasa! Jan Bigu a lasat in urma patru copii, fiind singurul care asigura…