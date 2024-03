Stiri pe aceeasi tema

- Naționala feminina a Romaniei va juca in luna aprilie primele meciuri din preliminariile pentru Campionatul European din 2025. Primul meci este in deplasare contra Armeniei, iar al doilea pe teren propriu cu Kazahstan. Selecționerul Massimo Pedrazzini a anunțat luni lotul convocat, potrivit mediafax.…

- LA LOT… Vasluianul Demis Grigoraș (30 de ani) a fost convocat de noul selecționer al Romaniei, George Buricea, pentru acțiunea naționalei de seniori care va incepe duminica, 10 martie, la Braila. “Tricolorii” vor disputa și doua meciuri amicale, la finalul pregatirii, pe 15 și 16 martie, impotriva Macedoniei…

- CAPITAN… Vasluianul Ianis Podoleanu (16 ani) a avut prestații bune și a pus umarul la rezultatele pozitive obținute de Romania – U16 la Turneul de Dezvoltare UEFA. Podoleanu a fost titular și a purtat banderola de capitan al naționalei sub 16 ani in toate cele trei meciuri disputate in Cipru. Romania…

- LA INALȚIME… Romania a caștigat meciul cu Croația, scor 26-24, din etapa a III-a a preliminariilor Campionatului European din 2024 la handbal feminin. Lorena Ostase a avut o evoluție stralucitoare, fiind cea mai buna marcatoare a meciului, cu 9 goluri, in timp ce Ana Ciolan și-a facut debutul la naționala.…

- INVINȘI… Trei infrangeri din trei pentru Romania la Campionatul European de handbal masculin din Germania. “Tricolorii” au fost invinși de Austria (21-34), Spania (24-36) și Croația (25-31) și au incheiat competiția cu zero puncte. Printre jucatorii convocați de selecționerul Xavier Pascual s-au numarat…

- LA LOT… Vasluienii Mihai Andronic și Mihai Ichim, jucatori la CSM Vaslui in Liga de Tineret, au fost convocați la echipa naționala de juniori a Romaniei pentru turneul de calificare la Campionatul European. “Tricolorii” vor infrunta Austria, Finlanda și Letonia. In aceasta luna, echipa naționala de…

- LA LOT… Dupa o pauza de 28 de ani, Romania va fi prezenta din nou la Campionatul European de handbal masculin, iar printre cei 20 de jucatori convocați se afla și doi jucatori crescuți la Vaslui: Demis Grigoraș și Gabriel Cumpanici. La finele anului trecut, “tricolorii” au caștigat Trofeul Carpați dupa…

- CAMPION… Vasluianul Louis Munteanu a avut un an de vis. Fotbalistul in varsta de 21 de ani a devenit campion al Romaniei cu Farul Constanța, inscriind golul decisiv al victoriei care a facut-o pe Farul campioana, 3-2 cu FCSB. Totodata, Munteanu a debutat in naționala Romaniei in meciul cu Belarus (0-0),…