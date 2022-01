Ce a făcut Dani Oțil după ce a primit o factură uriașă la curent Prezentatorul de la Neatza a marturisit, in timpul emisiunii sale de marți, ca i-a venit factura la curent. Dani Oțil spune ca s-a trezit cu o suma frumușica de plata, așa ca a luat deja masuri. Prețurile ridicate la gaze și la curent electric au inceput sa faca victime și in randul vedetelor. Dupa ce Oana Roman s-a plans de factura la gaze, a venit și randul lui Dani Oțil sa vorbeasca, mai in gluma, mai in serios, despre factura la curent. Vedeta de la Antena 1 pare sa fi avut o adevarata surpriza atunci cand a venit factura, motiv pentru care a decis sa ia masuri. Dani Oțil a vorbit, in emisiunea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Dani Otil a povestit in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Antena 1 ca si el a fost afectat de problema cu care se confrunta mai multi romani in aceasta perioada. Prezentatorul TV a marturisit ca a ramas uimit cand a vazut cat are de plata pe factura de la curent, asa ca s-a grabit sa ia primele…

