- ​CFR Cluj a trecut peste eșecul suferit in fața Botoșaniului in etapa precedenta și a caștigat fara emoții disputa cu FC Voluntari, scor 4-1, intr-un meci din cadrul etapei cu numarul 23 din SuperLiga Romaniei.

- Adrian Mutu (45 de ani), noul antrenor de la CFR Cluj, l-a trimis din primul minut pe Ciprian Deac (37 de ani) in meciul cu FC Voluntari. Mutu debuteaza chiar in Gruia pe banca lui CFR Cluj, cu FC Voluntari. El a luat prima decizie majora de cand in in club, l-a titularizat pe Ciprian Deac și i-a dat…

- Ilie Poenaru, antrenorul Voluntariului, are un bilanț groaznic impotriva CFR:-ului: o remiza, 10 eșecuri. FC Voluntari, la fel: doar 8 puncte caștigate in 21 de intalniri! Adrian Mutu debuteaza diseara pe banca lui CFR Cluj. ...

- Cristi Balaj, președintele de la CFR Cluj, a vorbit despre situația clubului din Gruia. Cristi Balaj a lamurit aspecte legate de Ciprian Deac și Mario Camora, doi fotbaliști care au scris istorie in Gruia , și a declarat ca fotbaliștii ardelenilor l-au primit foarte bine pe Adrian Mutu, noul antrenor…

- Adrian Mutu (45 de ani) este noul antrenor de la CFR Cluj, iar fostul internațional a acordat primul interviu in calitate de tehnician al echipei de pe locul 2 din Superliga. Tehnicianul, demis de la Neftchi Baku, a vorbit despre obiectivele CFR-ului, meciul cu Voluntari și ambițiile sale din acest…

- Adrian Mutu a revenit in fotbalul romanesc! "Briliantul" este noul antrenor al lui CFR Cluj. In cursul zilei de miercuri, 24 ianuarie 2024, fostul internațional roman a fost prezentat oficial la echipa care ii ofera un salariu astronomic. Iata ce mesaj a transmis Adrian Mutu, dupa ce a devenit noul…

- Adrian Mutu va debuta la CFR Cluj contra echipei la care și-a inceput meseria de antrenor, FC Voluntari. Șase ani au trecut de la momentul in care „Briliantul” era instalat la echipa lui Florentin Pandele, pe care reușea s-o salveze in ultima clipa de la retrogradare la finalul acelui sezon. E o chestiune…