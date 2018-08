CCR, răspuns dur pentru Iohannis. Bolcaș: O prostie! Președintele Klaus Iohannis a considerat ca e de natura constituționala faptul ca premierul a plecat in vacanța și și-a delegat atribuțiile. CCR a cerut punctele de vedere ale celor doua parți, premier și președintele pana-n 14 august. Totodata, CCR precizeaza ca la o data ulterioara va avea loc și ședința. ”In data de 3 august 2018, Curtea Constituționala a fost sesizata de catre Președintele Romaniei cu o "cerere de soluționare a unui conflict juridic de natura constituționala dintre Prim-ministrul Romaniei și Președintele Romaniei." Sesizarea constituie obiectul Dosarului nr.1235E/2018.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

