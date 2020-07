CCR: Punerea unei persoane fără discernământ sub interdicţie judecătorească este neconstituţională Curtea Constitutionala a decis joi ca este neconstitutional un articol din Codul civil, care prevede ca o persoana care nu are discernamantul necesar pentru a se ingriji de interesele sale, din cauza alienatiei ori debilitatii mintale, va fi pusa sub interdictie judecatoreasca.



CCR a luat in dezbatere joi exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.164 alin.(1) din Codul civil, care au urmatorul cuprins: "Persoana care nu are discernamantul necesar pentru a se ingriji de interesele sale, din cauza alienatiei ori debilitatii mintale, va fi pusa sub interdictie judecatoreasca".

Sursa articol: agerpres.ro

