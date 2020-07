Stiri pe aceeasi tema

- ALDE va propune ca Parlamentul, in baza articolului 109 din Constitutie privind raspunderea membrilor Guvernului, sa initieze o actiune penala impotriva prim ministrului Ludovic Orban pentru instigare la nerespectarea legilor, a declarat, marti, presedintele Calin Popescu Tariceanu, la Antena 3. “Recomandarea…

- Urmeaza momente decisive pentru Ludovic Orban și oamenii lui din Guvern. Scandalurile mediatice din ultimele luni, aparute in jurul Guvernului PNL condus de președintele Partidului, au adus o scadere drastica a increderii populației in liberali. Klaus Iohannis, conștient de aceste lucruri, pregatește…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat joi, la Digi24, dupa ce Curtea Constituționala a admis sesizarile Avocatului Poporului pe marginea starii de alerta, ca decizia a sabotat funcționarea instituțiilor statului. Dupa ce premierul Ludovic Orban a atacat justiția, vicepremierul a lansat acuzații grave…

- Camera Deputatilor a respins miercuri ordonanta de urgenta prin care Guvernul Orban amana cu sase luni intrarea in vigoare a legii date anul trecut de PSD privind dublarea alocatiilor pentru copii. 209 de deputati au votat „pentru”, 98 s-au abtinut iar 3 au votat „impotriva”.

- O noua fotografie, postata tot de fostul consilier al ministrului muncii, Cristian Vasilcoiu, pe contul de Facebook, il infațișeaza pe Ludovic Orban fumand… chiar in sala in care se țin ședințele Guvernului. „Din categoria invațamintele premierului Orban catre popor, azi lecția Reguli de igiena: se…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a achitat, sambata, prin intermediul platformei www.ghiseul.ro, doua amenzi in valoare cumulata de 3.000 de lei, la cuantumul maxim prevazut de lege, pentru fumat si nepurtarea mastii in spatii inchise, se precizeaza intr-un comunicat al Guvernului. In fotografia facuta…

- Dupa un tur de declarații contradictorii cu doi miniștri din subordine, premierul Ludovic Orban a explicat, luni seara, intr-o ieșire la Digi24, preluata de Agepres, viziunea sa cu privire la Ordonața ce urmeaza sa reglementeze, de joi, tranziția de la starea de urgența, la cea de alerta, in scopul…

- PNL se va reuni intr-o ședința de urgența, din cauza ultimelor atacuri la adresa Guvernului, facute de Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL. Duminica seara, la Antena 3, Rareș Bogdan a criticat Guvernul Orban și a acuzat Ministerului Afacerilor Externe ca ,,s-a spalat pe maini” pe tema situației…