Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile nu ii mai pot ține pe romani in izolare și carantina. Secretarul de stat Raed Arafat a trimis vineri o informare catre Prefectura Botoșani și instituțiile similare din Romania, prin care anunța ca cetațenii nu mai pot fi ținuți in carantina sau izolare, dupa publicarea in Monitorul Oficial…

- Prefectii au fost informati vineri ca, dupa publicarea in Monitorul Oficial a deciziei CCR conform careia pacienții nu mai pot fi ținuți in spital fara acordul lor, cetațenii nu mai pot fi obligati sa stea carantina sau izolare la domiciliu. Tot mai mulți bolnavi de COVID-19 au cerut sa fie externați,…

- Secretarul de stat Raed Arafat a trimis vineri o informare catre prefecturi, prin care anunța ca cetațenii nu mai pot fi ținuți in carantina sau izolare, dupa publicarea in Monitorul Oficial a deciziei CCR privind neonstituționalitatea unor masuri impotriva pandemiei de coronavirus. Un alt efect al…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a declarta ca dupa data de 15 mai, spitalele ar trebui sa primeasca toate cazurile, iar oamenii ar trebui sa ocoleasca Urgentele pentru ca acolo este zona cea mai expusa infectarii cu coronavirus. "Noi nu am inchis spitalele. Au fost…

- Raed Arafat a fost intrebat duminica seara, la Romania TV daca persoanele varstnice vor trebui sa iasa din casa tot dupa un program bine stabilit, dupa data de 15 mai, cand se ridica starea de urgenta. "Din ce stiu, din ce s-a discutat, nu (n.r. - nu vor mai avea program). Si aici va fi o…

- Horațiu Moldovan spune ca, spre sfarsitul acestei saptamani, inceputul saptamanii viitoare, putem spera sa inceapa fenomenul descresterii numarului de infecții.Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii spune ca in Romania rata de vindecare a pacientilor cu SARS-CoV-2 este una mare, iar rata mortalitatii…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan, a prezentat date la zi referitoare la extinderea epidemiei SARS-CoV-2 in Romania. Potrivit datelor furnizate, situația este sub control iar Romania se afla in topul statelor europene in ceea ce privește combaterea pandemiei de Covid-19. „Modul…

- Decizie de ultima ora la Ministerul Sanatații. Ministrul Nelu Tataru a semnat o dispoziție de ultima ora. Romania se pregateste de un val mare de bolnavi de COVID-19, motiv pentru care numarul spitalelor care vor lupta cu aceasta boala crește la 29, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial…