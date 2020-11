Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat, miercuri, pentru 11 noiembrie, dezbaterea sesizarilor PNL si USR privind numirea deputatului PSD Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ.



De asemenea, CCR a amanat pentru 11 noiembrie si sesizarile celor doua formatiuni in legatura cu numirea lui George Edward Dirca in functia de presedinte al Sectiei de evidenta oficiala a legislatiei si documentare a Consiliului.



Liberalii au depus, pe 22 octombrie, sesizarea de neconstitutionalitate referitoare la hotararea Parlamentului privind numirea deputatului…