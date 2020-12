Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza un nou webinar din seria de șapte acțiuni prevazute in proiect, cu tema: “Sisteme circulare de mare randament și eficicacitate bazate pe apa și materiale”. Acesta are loc in cadrul Proiectului “Western Balkan Circular and Climate Innovation…

- In cadrul Proiectului “Western Balkan Circular and Climate Innovation – BEACONS”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in colaborare cu partenerii organizeaza in data de 11 noiembrie 2020, in intervalul orar 12.00 - 13.40, un nou webinar din seria de șapte acțiuni prevazute in proiect, cu…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza, in cadrul Proiectului Western Balkan Circular and Climate Innovation Beacons, in data de 14 octombrie , intre orele 12.00 – 13.40, cel de-al patrulea webinar din seria de șapte seminarii prevazute in proiect, cu tema: “Achiziții publice alternative,…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza intre 16 și 18 octombrie, la Centrul Regional de Afaceri, prima ediție a Festivalului Toamnei, dedicat recoltelor imbelșugate și produselor romanești, la care vor participa producatori și comercianți din intreaga țara. La expoziția organizata…

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timis prin Direcția Formare și Perfecționare Profesionala organizeaza in cursul lunii octombrie 2020 noi serii de cursuri acreditate de Autoritatea Naționala pentru Calificari (ANC). Unul dintre acestea este pentru Expert Achiziții Publice, care are loc in…

- E-Gecop si Technology Artizans sunt cele doua echipe din Romania desemnate caștigatoare ale Finalei Regionale pentru Europa de Est, Orientul Mijlociu și Asia Centrala a ClimateLaunchpad 2020, desfașurata in perioada 17-18 septembrie 2020, transmite Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, organizatorul…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in data de 23 septembrie 2020 cel de-al treilea webinar, din seria de șapte acțiuni prevazute in proiectul „Western Balkan Circular and Climate Innovation Beacons”. Tema actiunii este „Importanța interacțiunii dintre economia circulara și…

