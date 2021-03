CC decide soarta guvernului pe care îl vrea Sandu CHIȘINAU, 4 mart - Sputnik. Magistrații Curții Constituționale vor examina astazi, 4 martie, sesizarea președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, prin care contesta unele prevederi din Legea cu privire la Guvern, care reglementeaza atribuțiile Guvernului interimar. Președintele Maia Sandu a sesizat Curtea Constituționala cerand ca aceasta sa verifice constituționalitatea mai multor articole care, in opinia ei, "limiteaza Președintele țarii și Guvernul demisionar in exercitarea atribuțiilor". © Photo : Facebook / cristoiublog.roCe spune cel mai mare jurnalist roman despre Maia Sandu … Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Stiri pe aceeasi tema

