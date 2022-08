Stiri pe aceeasi tema

- ”30% dintre romani spun ca principalul motiv care i-ar determina sa incheie o polita de asigurare de viata il reprezinta veniturile mai mari”, arata cea mai recenta editie a Barometrului UNSAR – IRES privind Perceptia riscului si cultura asigurarilor din Romania. Pe locul secund in acest top se situeaza…

- ANM a emis un cod galben de canicula și disconfort termic ridicat pentru urmatoarele patru zile, valabil in 22 de județe din țara și in Capitala. Temperaturile maxime se vor situa in general intre 33 și 37 de grade. Bucureștiul și 22 de județe intra sub o avertizare Cod galben de canicula si disconfort…

- Capitala cubaneza Havana va incepe din august sa intrerupa furnizarea energiei electrice, a anulat carnavalul si va lua si alte masuri, in conditiile in care criza energetica din tara se agraveaza, au relatat sambata media de stat preluate de Reuters. Havana, unde traieste o cincime din populatia de…

- Polițiștii capitalei au deconspirat activitatea clandestina a unei sali de jocuri de noroc, amenajata intr-un imobil din sectorul Centru al capitalei. Activitatea ilegala era coordonata de un barbat de 35 ani, locuitor al capitalei. Sala de jocuri de noroc activa doar pe timp de noapte, unde participa…

- Este oficial: Bucurestiul are 3 milioane de locuitori in timpul zilelor de lucru. 700.000 de angajati din tara intra la companii din Capitala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Primul tramvai fabricat la Astra Arad din lotul de 100 contractat de municipalitatea din Bucuresti a fost incarcat, luni, pe doua trailere si a plecat spre Capitala, unde va intra in probe pe traseu peste cateva zile. Din august, va intra in circulatie regulata. Presedintele Grupului de firme Astra…

- *Le-ați vazut?* Duminica, in jurul orei 13:00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Breaza, au fost sesizați de catre reprezentantul unui centru de plasament din oraș despre faptul ca, doua beneficiare ale serviciilor de asistența sociala, in varsta de 14 ani ar fi plecat in mod voluntar din centru.…