Cazurile de rujeolă cresc alarmant, în Buzău! Buzaul se afla in topul județelor cu cele mai multe cazuri de rujeola. In același timp, județul nostru ocupa un loc fruntaș dupa numarul de persoane nevaccinate, pe motiv ca refuza tratamentul impotriva rujeoloi, dar și a celorlalte vaccinuri. Cei mai mulți provin din zona Simileasca din orașul Buzau, in localitațile Ciuta, Ramnicelu și Calvini. „Procentul este rușinos de mic. Fireasca acoperire vaccinala sunt doi medici acolo, la unul 14%, la celalalt 34%. La Maxenu, acoperirea vaccinala este de 26,7%, dar vedeți, daca ai 15 și faci 2, e clar ca s-au dus, dar la Simileasca sunt 300, dar acoperirea… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

