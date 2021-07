Stiri pe aceeasi tema

- Doar 1.400 de persoane s-au vaccinat cu prima doza in ultimele șapte zile in județul Dambovița. Ritmul a scazut constant Post-ul DAMBOVIȚA: Ritmul vaccinarii anti covid-19 scade constant apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Rata de infectare cu Covid-19 scade atat in județ, cat și in Timișoara, sambata, 5 iunie. Conform ultimei raportari a autoritaților, localitatea Boldur a depașit și ea incidența de 1,5, astfel ca in județ sunt doua localitați peste acest prag.

- Numarul bolnavilor infectati cu SARS-CoV-2 internati in spitalele din judet se mentine scazut, cu doar sase mai multi decat in ziua precedenta, in timp ce numarul celor din sectiile ATI s-a redus cu trei, potrivit Directiei de Sanatate Publica Timis. Astfel, duminica erau internati 79 de bolnavi…

- In zilele de 14-16 mai 2021, la centrul de vaccinare drive-through de la Centrul de Afaceri Bacau au fost vaccinate 680 de persoane, conform Prefecturii Bacau. Acestora li s-a administrat prima doza de vaccin Pfizer. A fost al doilea weekend de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- NR LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 DOICESTI Post-ul Doar trei localitați in scenariul galben. Situația din intregul județ, astazi 13 mai apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Potrivit datelor oficiale transmise de Prefectura Suceava, doua localitați din județ au revenit in scenariul galben, cu o rata de infectare mai mare de 1,5 cazuri de Covid la mia de locuitori. Este vorba despre comunele Panaci, cu o rata de infectare de 1,79 la mie și Șaru Dornei, cu 1,67 la mie. Toate…

- Ritmul de vaccinare in randul profesorilor a scazut foarte mult, ajungand de la cateva mii pe zi la 200 – 300, spune ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Cimpeanu a declarat, la Digi24, ca datele arata ca sunt 155.000 de angajati din invatamant vaccinati, din care peste 140.000 au facut si rapelul.…

- Restricțiile anti-COVID 19 s-au relaxat in Capitala de doua ori in mai puțin de o saptamana. Prima oara a fost scoasa carantina extinsa de weekend, dupa ce incidența a coborat sub 4 cazuri la mia de locuitori, iar odata ce am ajuns sub 3 la mie, restaurantele și salile de spectacole s-au putut redeschise…