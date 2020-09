Stiri pe aceeasi tema

- Cinci dintre ucigașii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, asasinat in consulatul țarii sale din Istanbul, in 2018, au fost iertați de la pedeapsa cu moartea de catre un tribunal din Arabia Saudita, la capatul...

- Un fost spion saudit, cazut in dizgrație, il acuza pe prințul monștenitor Mohammad bin Salman ca a trimis o echipa de asasini in Canada ca sa-l lichideze. Se intampla la cateva zile dupa ce jurnalistul Jamal Khashoggi ar fi fost omorat in Turcia de „mercenarii personali” ai printului mostenitor . Saad…

- Un fost spion saudit l-a acuzat joi pe printul mostenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman, cunoscut drept MBS, ca a incercat sa-l asasineze in 2018, la scurt timp dupa asasinarea jurnalistului disident Jamal Khashoggi in Turcia, relateaza vineri France Presse potrivit Agerpres. Intr-o plangere…

- Un fost oficial cu rang inalt din serviciile secrete saudite, cazut in dizgrație, il acuza pe prințul monștenitor Mohammad bin Salman ca a trimis o echipa de asasini in Canada care avea ca misiune eliminarea lui. Se intampla la cateva zile dupa ce jurnalistul Jamal Khashoggi ar fi fost omorat in Turcia…

- Donald Trump a lansat oficial procedura de retragere a Statelor Unite din OMS, anunta mediafax.ro."Congresul SUA a primit instiintarea ca presedintele a retras oficial Statele Unite din OMS in mijlocul unei pandemii", a transmis, prin Twitter, senatorul democrat Robert

- In Turcia, la Istanbul, incepe vineri procesul in care 20 de cetateni sauditi inculpati pentru rolul lor in uciderea scriitorului disident Jamal Khashoggi in 2018 vor fi judecati in contumacie, relateaza dpa. Potrivit actului de inculpare, sunt acuzati Ahmed al-Asiri, fost sef adjunct al informatiilor…

- In Turcia, la Istanbul, incepe vineri procesul in care 20 de cetateni sauditi inculpati pentru rolul lor in uciderea scriitorului disident Jamal Khashoggi in 2018 vor fi judecati in contumacie, relateaza dpa. Potrivit actului de inculpare, sunt acuzati Ahmed al-Asiri, fost sef adjunct al informatiilor…

- Presedintele american Donald Trump a tinut sambata un discurs in fata absolventilor Academiei Militare a SUA din West Point, promitandu-le ca datoria lor va fi sa apere "interesele vitale ale Americii", nu sa lupte in "razboaie nesfarsite" in locuri indepartate, transmite Reuters.Trump a anuntat…