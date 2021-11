Corpul lui Gabby Petito, in varsta de 22 de ani, a carei disparitie a starnit interes dincolo de granițele americane, a fost gasit pe 19 septembrie in apropierea Parcului National Grand Teton, in Wyoming. Potrivit autopsiei, ea a fost strangulata. Prietenul tinerei calatoare asasinate Gabby Petito, Brian Laundrie, care era considerat o „persoana demna de interes in ancheta” cu privire la crima logodnicei sale, s-a sinucis cu un glont in cap, potrivit avocatului familiei sale, relateaza AFP. Ramasitele lui Brian Laundrie, in varsta de 23 de ani, au fost gasite pe 20 octombrie intr-o rezervatie…