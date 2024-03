Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum Ministerul Finanțelor a anunțat anterior, la 8 martie 2024, Romania a primit Hotararea Acțiunii arbitrale internaționale inițiata de Gabriel Resources Ltd. și Gabriel Resources (Jersey), The post PRECIZARI DE LA MINISTERUL FINANȚELOR Termenul pentru analiza hotararii in cazul Roșia Montana a…

- In trimestrul trei din 2023, ponderea angajatilor cu varsta intre 15 si 64 de ani din Uniunea Europeana care lucrau in regim part-time era mai ridicata in cazul femeilor (28%) decat in cazul barbatilor (8%)... The post MUNCA ȘI FEMEILE Cum sta Romania in UE la ponderea femeilor care lucreaza part-time?…

- O noua victorie in instanța pentru Suhaib Meshah! Modelul internațional, care a disparut fara urma, a inceput sa bifeze reușita dupa reușita in fața magistraților. Barbatul a fost condamnat in lipsa, in urma cu aproximativ un an, la pedeapsa de 10 ani de inchisoare cu executare.

- Garda de Mediu prezinta cazul unei societati din Ploiesti care a fost amendata in vara anului trecut cu 200.000 de lei pentru depozitarea ilegala a deseurilor biodegradable, iar dupa mai bine de o jumatate de an a intrat in legalitate si a reusit sa isi recapete autorizatia de mediu.

- Ucraineanul Oleksandr Usik a declarat ca a ratat nasterea fiicei sale Maria in timp ce se pregatea pentru meciul cu Tyson Fury, care pana la urma a fost amanat, potrivit news.ro.Sotia ucraineanului, Yekaterina, astepta cel de-al patrulea copil al lor cam in aceeasi perioada cu confruntarea cu Fury,…

- Eva, fiica de 8 ani a cuplului Andra si Catalin Maruța, este vedeta noului film care a aparut pe piața la inceputul anului 2024 și care se afla deja in fruntea box-office-ului romanesc.

- Prognostic rezervat in cazul bebelusului cu care mama s-ar fi aruncat peste fereastra ca sa scape de flacari Medicii pediatri de la Spitalul pentru Copii “Sf. Maria” Iasi sunt rezervati in ceea ce priveste prognosticul in cazul bebelusului cu care mama s-ar fi aruncat peste fereastra de teama unui incendiu.…

- Principalul suspect in cazul dublei crime din Italia este un roman in varsta de 24 de ani. Ies la iveala noi informații in acest caz. Ce ar fi facut individul inainte sa le ucida pe Maria și Delia.