- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a decis sa-i expulzeze pe ambasadorii a 10 țari occidentale dupa un apel in favoarea eliberarii opozantului Osman Kavala lansat de aceste state. Șapte dintre ambasadori reprezinta aliații NATO ai Turciei și expulzarile, daca ar fi efectuate, ar deschide cea mai…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat sâmbata ca ambasadorii a 10 tari acreditati la Ankara, printre care se numara si ambasadorii american, francez si german, vor fi declarati persona non grata, dupa ce acestia au lansat un apel pentru eliberarea opozantului Osman Kavala.„Am…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis marti ca Turcia a incalcat libertatea de exprimare prin arestarea unui barbat in baza legii privind insultarea presedintelui. CEDO cere Ankarei sa modifice actul normativ in cauza. Aproape 13.000 de turci au fost condamnați ca l-au insultat pe Recep Tayyip…

- Comitetul Miniștrilor Consiliului Europei a ordonat vineri Turciei sa-l elibereze pe opozantul Osman Kavala pâna la sfârșitul lunii noiembrie, altfel va iniția o procedura de sancționare împotriva Ankarei, scrie AFP.Osman Kavala, 63 de ani, patron și personalitate a societații…

- Salvatori turci au evacuat, joi, sute de sateni, pe mare, in timp ce un incendiu violent se apropia de o centrala termica in care afla depozitate mii de tone de carbune, scrie News.ro . In suieratul sirenelor de alarma, locuitorii isi puneau putinele lucruri pe care au putut sa le salveze din case in…

