Stiri pe aceeasi tema

- Politia Capitalei anunta ca, in cazul nou-nascutului gasit miercuri abandonat intr-o punga in fata unui bloc din Sectorul 3, a fost depistata si dusa la audieri o femeie de 27 de ani. "In urma cercetarilor efectuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politia Capitalei,…

- Politia Capitalei a anunțat ca, in cazul nou-nascutului gasit miercuri abandonat intr-o punga in fata unui bloc din Sectorul 3, a fost depistata si dusa la audieri o femeie de 27 de ani. „In urma cercetarilor efectuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politia Capitalei,…

- O femeie de 31 de ani a fost retinuta de politistii de la Voluntari si va fi prezentata, sambata, judecatorului de drepturi si libertati in cazul fetitei de 9 ani, gasita in urma cu o saptamana pe strada, avand lovituri in zona capului. "In urma probatoriului administrat, femeia in varsta…

- O fetița de doar noua ani a fost descoperita plina de sange și cu rani in zona capului pe o strada din Voluntari. A fost aflat faptul ca cea mica fusese batuta crunt de propria mama, femeia riscand acum ani grei de inchisoare.

- Totul s-a intamplat intr-un magazin aflat pe Calea Serban Voda. Cristina i-a reprosat unei femei ca a blocat cu masina o trecere de pietoni si, totodata, parcarea magazinului. De la un simplu repros pana la o lovitura care a desfigurat-o, la propriu, pe realizatoare a fost un singur pas. Femeia…

- Pandemia de coronavirus a impus restrictii greu de suportat de multi dintre cetateni. Cazul unei femei care nu purta masca pe strada si a fost arestata de politisti face inconjurul lumii. Ce a facut aceasta cand a vazut ca oamenii legii ii pun catusele este incredibil. O femeie din Italia, arestata…

- Doua crime au șocat luni Poliția Romana și opinia publica. Crimele au fost comise, culmea, intre vecini. In unul din cazuri un barbat a fost lovit și a dat cu capul de asfalt, iar in alt vaz victima a fost injunghiata mortal in propria casa.Cazul de la Șoimari Un barbat din comuna Soimari…

- Un caz tragic s-a produs, in aceasta dimineața, la Tiraspol. Un barbat in virsta de 69 de ani s-a stins din viața, dupa ce ar fi provocat exlplozia unei grenade, anunța forțele de ordine din stinga Nistrului. Poliția a fost sesizata de un maturator, care a fost martorul tragicei intimplar, scrie unimedia.…