Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 4 august, pe o strada din Capitala, o tanara de 20 de ani a fost spulberata pe o trecere de pietoni de un automobil. Ulterior, aceasta a fost preluata de ambulanța și a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale. Informația a fost confirmata pentru Realitatea.md de ofițera de presa…

- Arhiepiscopia Iasilor a anuntat, marti, ca a achizitionat un defibrilator cardiac pe care l-a amplasat in curtea Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, pe tabloul de informare turistica situat in fata Catedralei. Aparatul electronic folosit in tratamentul fibrilatiei atriale sau ventriculare este extrem…

- Doua tinere din Galați, rapite de patru barbati, au fost gasite in București, impreuna cu doi rapitori intr-un hotel. O femeie din municipiul Galați a alertat poliția, luni, folosind serviciul 112, pentru a anunța ca patru barbați au rapit-o pe fiica sa, alaturi de alta tanara, de la domiciliul sau.…

- O femeie din municipiul Galați a alertat poliția, luni, anunțand ca patru barbați au rapit-o pe fiica sa, alaturi de alta tanara, din apartamentul sau. Dupa mai multe ore de cautari, cele doua tinere au fost gasite in București, transmite IPJ Galați.Alarma a fost data luni noaptea in jurul orei 23:00.…

- Tot mai multe cazuri in care copii cad de la etaj. Un nou caz s-a intamplat aseara,11 iulie, in sectorul Botanica, o fetița de doi ani a cazut de la etajul 8 al unui bloc de locuit din Chișinau. Polițiștii au fost sesizați aseara, in jurul orei 17:35, despre faptul ca o minora a cazut de la etajul 8…

- Astazi, 7 iunie, Curtea Europeana a Drepturilor Omului va pronunța hotararea in cazul lui Valeriu Boboc, tanarul ucis de un fost polițist in timpul protestelor din 7 aprilie 2009. Anunțul a fost facut de unul din avocații familiei Boboc, Valeriu Pleșca. „Astazi, 7 iunie 2022, Curtea Europeana a Drepturilor…

- Un barbat de 60 de ani a murit la locul de munca dupa ce a fost strivit de o remorca. Potrivit ofiterului de presa al Politiei Capitalei, Natalia Stati, tragedia s-a produs intr-un service auto din sectorul Ciocana al Capitalei.