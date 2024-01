Stiri pe aceeasi tema

- Un avion al Alaska Airlines, cu 177 de persoane la bord, a efectuat o aterizare de urgenta, vineri, in Oregon, Statele Unite (nord-vest), dupa ce o parte a fuzelajului pe care se afla un hublou s-a desprins dupa decolare, scrie Agerpres. Zborul 1282 a decolat de pe aeroportul international din Portland…

- Un zbor al companiei Alaska Airlines cu 177 de persoane la bord a aterizat de urgența, vineri, in statul american Oregon. Pasagerii au declarat ca o ușa s-a desprins de pe fuzelaj dupa decolare. Alaska Airlines reține la sol intreaga flota de avioane Boeing 737-9 MAX dupa incident, informeaza Mediafax.Zborul…

- Producatorul de avioane Boeing indeamna companiile aeriene sa inspecteze noile avioane 737 MAX pentru un posibil surub slabit in sistemul de control al direciiei, a anuntat Administratia Federala a Aviatiei (FAA), informeaza Reuters, preluata de news.ro. FAA a declarat ca „monitorizeaza indeaproape”…

- Producatorul de avioane Boeing indeamna companiile aeriene sa inspecteze noile avioane 737 MAX pentru un posibil surub slabit in sistemul de control al direciiei, a anuntat joi Administratia Federala a Aviatiei (FAA), informeaza Reuters, preluata de news.ro.

- Producatorul de avioane Boeing indeamna companiile aeriene sa inspecteze noile avioane 737 MAX pentru un posibil surub slabit in sistemul de control al carmei, a anuntat joi Administratia Federala a Aviatiei (FAA), transmite Reuters.FAA a declarat ca ”monitorizeaza indeaproape” inspectiile tintite…

- Administratia Federala pentru Aviatie (FAA) din Statele Unite a adoptat o noua politica de certificare a aeronavelor, care impune ca modificarile cheie in designul controlului zborului, precum sistemul implicat in prabusirea a doua avioane Boeing 737 MAX in 2018 si 2019, sa fie considerate ”majore”,…

- Compania israeliana El Al Airlines sporeste capacitatea de transport de marfa pentru a satisface cererea mare de transporturi de echipamente catre soldatii israelieni si familiile afectate de razboiul cu Hamas. Operatorul aerian national al Israelului, care are o flota de 46 de avioane, impartite intre…

- Producatorul de avioane a identificat in august o noua problema de calitate la aeronava sa populara 737 MAX, care implica furnizorul Spirit, care costa in niste gauri necorespunzatoare pe peretele de presiune din pupa, realizate cu ajutorul unui burghiu automat. Boeing a extins inspectiile pentru a…