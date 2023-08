Cazimir Țino: Revizuirea Constituției Republicii Moldova (II) Sine ira et studio Continuam astazi trecerea in revista a prevederilor constituționale ce ar trebui supuse votului popular. Inca o data spunem ca acestea sunt doar propuneri, nu toate de valoare egala. Doar ca cetațenii au dreptul inalienabil de a se pronunța asupra lor, ca fiind aspecte fundamentale ale intocmirii politice, sociale, economice și culturale ale Statului. Altminteri, ideea de baza din Constituție care spune ca ”suveranitatea naționala aparține poporului”, ar ramane doar o vorba goala. Ceea ce, suntem siguri, ar fi departe de viziunea și voința guvernanților de la Chișinau – de ieri… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

