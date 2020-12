Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost declarat disparut dupa ce, la data de 4 decembrie, a plecat de la domiciliu și nu s-a mai intors. Articolul Baia Mare – Barbat disparut! Daca l-ați vazut sunați la 112 apare prima data in Someșeanul.ro .

- Un tanar din Bacau a disparut de acasa si este cautat acum de Poliție. Pe numele sau Sergiu Gavrila a plecat de la domiciliul sau si nu s-a mai intors. Familia a sunat la 112 si i-a anuntat disparitia. Politia desfasoara activitati de identificare a lui Sergiu Gavrila, in varsta de 32 ani, domiciliat…

- Un barbat in varsta de 66 ani, din Cluj-Napoca, a plecat de la domiciliu in data de 13 decembrie, insa nu s-a mai intors. Articolul Barbat disparut din Cluj-Napoca. Daca l-ați vazut sunați la 112 apare prima data in Someșeanul.ro .

- Politistii din Bistrița-Nasaud cauta un tanar de 19 ani, care a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acestuia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. Articolul Adolescent disparut. Poliția…

- Un barbat in varsta de 90 ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat de la domiciliu in data de 25 noiembrie, insa nu s-a mai intors. Articolul Disparut din Cluj-Napoca. Daca l-ați vazut sunați la 112 apare prima data in Someșeanul.ro .

- In aceasta dimineața, polițiștii Biroului Rutier au intervenit la un accident rutier, produs in localitatea Viișoara, in zona RAR, și soldat cu ranirea a trei persoane. Articolul Accident cu trei victime la Viișoara. Un autoturism a zburat in șanț – FOTO apare prima data in Someșeanul.ro .

- O femeie în vârsta de 28 ani, din comuna Viișoara județul Cluj, a plecat de la domiciliu în data de 24 noiembrie, însa nu s-a mai întors. „Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 24 noiembrie, în…

- Barbat disparut, cautat de Politie! Daca aveti informatii despre el, sunati la 112! In ziua de 13 august, ZINCA GHEORGHE, de 82 de ani, a plecat in mod voluntar de la domiciliul sau, de pe raza municipiului Curtea de Arges, fara a mai reveni. Semnalmente: inalțime 1,60 m , greutate aproximativ 55 kg,…