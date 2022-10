Caz uluitor: Femeie înșelată de un astronaut fals. Cu ce a „cucerit-o” Poliția japoneza investigheaza un caz uluitor! Este vorba despre o femeie inșelata de un astronaut fals. In fapt, ea a platit o importanta suma de bani unui barbat care a pretins ca este astronaut pe Stația Spațiala Internaționala! Este vorba de o femeie de 65 de ani din prefectura japoneza Shiga. Prin intermediul aplicații de mesagerie, aceasta a intrat in legatura cu un necunoscut care s-a declarat a fi un astronaut rus care lucreaza pe Stația Spațiala Internaționala. Din iunie, cei doi au inceput sa comunice pe site-ul unei rețele de socializare. Necunoscutul i-a spus in repetate randuri femeii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

