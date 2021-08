Stiri pe aceeasi tema

- Vezi filmul accidentului mortal din Vișeu de Sus. Un om a murit și alți doi au fost raniți grav ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Aseara, 13 august, la ora 21.10, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier…

- Aerul condiționat este considerat de multe persoane indispensabil pe timpul verii, mai ales atunci cand temperaturile devin caniculare. Insa, din dorința de a se racori imediat sau din neștiința, mulți oameni fac o greșeala prin care se pot alege cu probleme de sanatate. Iata cum se seteaza corect aparatul.…

- Un hindus in varsta de numai opt ani se confrunta cu riscul de a fi condamnat la moarte in Pakistan, dupa ce a fost acuzat ca a urinat intenționat in biblioteca unei școli coranice. Acest copil este cea mai tanara persoana acuzata de blasfemie in Pakistan. Dupa eliberarea sa pe cauțiune, un templu hindus…

- Vezi filmul accidentului mortal din Borșa. Fata de 14 ani moarta ar fi implinit 15 ani peste 10 zile. Vezi cine a fost la volan ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Aseara, 05 august, la ora 21.42, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112…

- Accident mortal in Borșa pe D.N.18. In urma impactului o fata de 14 ani a murit iar alte trei persoane au fost ranite grav ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Aseara, 05 august, la ora 21.42, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu…

- Accident cumplit cu doi morti. Un copil de 10 ani este ranit grav ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Doua persoane au murit, iar un copil de 10 ani a fost grav ranit, in urma unui accident produs, marti dupa-amiaza, pe DN 2, la Cosereni, in judetul Ialomita.…

- Caz terifiant in Brasov. In momentul in care barbatul voia sa mute masina, copilul s-ar fi rostogolit si a ajuns sub rotile masinii. Baietelul a fost calcat pe cap. Ingroziti, parintii au sunat imediat la 112. Din cauza ranilor grave, medicii nu i-au dat prea multe sanse de supravietuire, conform Mytex.…

- Crima odioasa. Fetița injunghiata mortal de unchi in zona gatului, intr-o padure. Barbatul a vrut sa se razbune pe tatal copilei ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Din primele informații, barbatul era cu nepoata in padure și a ucis-o pentru a se razbuna…