- Romanul in varsta de 44 de ani se folosea de identitatea altei persoane pentru a falsifica bancnote de 100 de euro. Individul a fost dat in cautare in toata Europa, iar pe data de 24 februarie a fost depistat intr-un apartament din Salonic, Grecia. Barbatul a fost arestat in vederea executarii mandatului…

- Exista indicii clare ca turismul elen, dupa un an record in 2023, se indreapta spre o crestere de aproximativ 10% in 2024, informeaza publicatia Ekathimerini, transmite AGERPRES . Pe langa majorarea numarului de rezervari pentru vacante in Grecia cu 12% in ianuarie, comparativ cu perioada similara din…

- Patru laboratoare subterane au fost distruse si 92 de website-uri au fost inchise in cea mai recenta operatiune impotriva traficului de medicamente in Uniunea Europeana, care s-a finalizat cu punerea sub inculpare a 1.238 de persoane si capturi in valoare de peste 64 de milioane de euro, a anuntat marti…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a subliniat din nou angajamentul Romaniei in sprijinirea parcursului european al romanilor din Republica Moldova in cadrul unei intalniri importante cu vicepremierul pentru Integrare Europeana al țarii vecine. Preocuparea pentru consolidarea relațiilor bilaterale…

- Zeci de mii de turiști au fost nevoiți sa iși paraseasca hotelurile pe masura ce incendiile de vegetație s-au extins. Acestea au forțat evacuarea unor stațiuni intregi, in timp ce companiile aeriene au dat startul zborurilor de repatriere, scrie lbc ."Rhodes Pass" le va permite oamenilor sa viziteze…

- Roman ascuns 15 ani in Spania – Unul dintre cei mai cautați fugari din Europa a fost arestat in Spania, in operațiunea comuna a Poliției Naționale și a Poliției din Deltebre (10.000 locuitori), Tarragona. In Romania, era condamnat de tribunalul Alba pentru infracțiuni de trafic de persoane și trafic…

- Denil Maldonado, hondurianul ajuns la Universitatea Craiova, a ales Romania pentru a se lansa in Europa, prezentandu-se in fața juveților. Fotbalistul din Tegucigalpa a oferit in premiera un interviu presei din Romania, amuzandu-se in dialogul cu GSP.ro de ceea ce a descoperit despre țara noastra cand…

- Ministrul afacerilor externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a sosit joi la Skopje, pentru a participa la o reuniune ministeriala a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), „in pofida intrigilor inamicilor”, a anuntat purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova. Bulgaria…