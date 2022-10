Caz socant la un spital din Bucuresti!: Medic acuzat ca lasa bebelusii nascuti premat sa moara pentru a nu ocupa un loc in incubator. Reactia ministrului Sanatatii

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri, ca fapta ginecologului de la Spitalul Polizu din Capitala, acuzat ca ar fi lasat sa moara copii nascuti prematur, "este greu de definit" si ca pare "incredibila".

- Un numar de 7.532 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, 1.299 mai putine fata de ziua anterioara, a anuntat, sambata, Ministerul Sanatatii. Conform ministerului, 1.469 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati, testati…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat ca, din cei 600 de copii depistati cu COVID-19 si care sunt internati in spitale, sase se afla in sectiile ATI. Rafila a precizat ca sunt deschise, in Capitala, centre ambulatorii pentru cazurile de Covid. Alexandru Rafila a precizat, miercuri seara,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a informat luni, intr-o conferinta de presa, ca saptamana aceasta sau in cursul saptamanii viitoare urmeaza sa fie infiintate in Bucuresti centre de evaluare COVID-19 pentru copii. ‘Vom infiinta saptamana aceasta, sper cel mai tarziu saptamana viitoare, centre…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, declara ca nu isi doreste sa devina presedinte al filialei PSD Bucuresti, el catalogand informatiile aparute in spatiul public pe acest subiect drept „o intoxicare” si spunand ca a existat „o regie” pe aceasta tema, al carei scop poate fi „crearea unor tensiuni”,…