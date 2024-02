Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timișoara – Serviciul de Combatere a Criminalitații Informatice, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara, au documentat activitatea infracționala a unui barbat, cercetat pentru pornografie infantila și viol savarsit asupra unui minor, in forma continuata. In cauza s-a reținut ca, in luna iulie 2023, un barbat, de 54 de ani, ar fi abordat in spațiul public o victima minora, de 16 ani, pe care ar fi determinat-o sa consume bauturi alcoolice,…