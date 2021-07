Caz șocant la Suceava. Femeie băgată în sac și abandonată în scara unui bloc. Se află în stare gravă la spital O femeie cu probleme psihice a ajuns la spital, luni, dupa ce a fost pusa intr-un sac din plastic și lasata in scara unui bloc din Suceava. Cei care au abandonat-o sunt chiar rudele ei, mama și fratele sau. Potrivit polițiștilor din Suceava, incidentul a fost anunțat la 112. Inițial, locatarii blocului respectiv, aflat in […] The post Caz șocant la Suceava. Femeie bagata in sac și abandonata in scara unui bloc. Se afla in stare grava la spital appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

