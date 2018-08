Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Mircea Onofriescu a trimis un comunicat de presa dupa ce s-a confruntat cu un caz grav. O femeie a ajuns in spital dupa ce si-a pus viata ei si pe cea a copilului in pericol incercand sa nasca acasa cu ajutorul unei dule, desi suferise o operatie de cezariana inainte. Mai rau e ca tanara vrea…

- Cel de al doilea pilot implicat in accidentul aviatic ce a avut loc sambata, pe timpul unor zboruri de antrenament efectuate deasupra localitatii Fratautii Vechi din judetul Suceava, se afla in coma, el urmand sa fie dus cu un elicopter SMURD la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, a declarat, pentru…

- Șeful de post din Andrieșeni, județul Iași, a fost chemat de o femeie care tocmai se certase cu soțul ei, cel din urma facand o criza de gelozie. (Super oferte la accesorii gaming) La fata locului, polițistul a fost informat de femeie ca barbatul a plecat spre gradina din spatele casei. Polițistul Andrei…

- Femeia are 46 de ani si este din satul Berezeni. Aceasta si-a dat foc din cauza unor probleme familiale. Femeia a fost transportata de urgenta la Spitalul din Husi. Avand in vedere starea victimei extrem de grava, medicii vor sa ceara transferul la un Spital pentru Arsi din Iasi sau Bucuresti,…

- Caz socant la Cernesti. O femeie in varsta de 43 de ani, cu posibilitati materiale extrem de reduse sufera de o afectiune grava. Oamenii sustin ca femeia a fost internata la Spitalul judetean din Baia Mare, insa a fost externata si i s-a dat tratament la domiciliu. Din pacate, din cauza situatiei materiale…

- O femeie, in varsta de 34 de ani, a fost accidentata, joi, in timp ce incerca sa traverseze o trecere de pietoni semaforizata din zona centrala a municipiului Buzau. Potrivit martorilor, femeia tinea un copil de mana cand traversa strada, insa acesta nu a patit nimic, fiind ferit de mama lui. Purtatorul…

- Un copil in varsta de 12 ani a fost transportat, miercuri seara, de un echipaj SMURD, la Spitalul de Pediatrie "Sfanta Maria" din Iasi, dupa ce ar fi fost impuscat la nivelul gambelor. The post Incident șocant: Copil de 12 ani, impuscat de un adolescent de 17 ani appeared first on Renasterea banateana…

