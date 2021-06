Caz șocant la Constanța: mamă și fiu, găsiți fără suflare în casă Descoperire inspaimantatoare intr-un apartament din orașul de la malul marii. Un tanar de 18 ani și o femeie, despre care s-a aflat ca este mama acestuia, au fost gasiți fara viața. Oamenii legii au de stabilit acum condițiile in care au sfarșit cei doi. Momentan, se cunosc puține detalii despre acest caz. Din primele informații, […] The post Caz șocant la Constanța: mama și fiu, gasiți fara suflare in casa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Din primele informatii tanarul ar fi fost gasit spanzurat, iar mama sa intinsa pe podea. Caz socant la Constanta. Un tanar de 18 ani si mama lui, de 48 de ani au fost gasiti decedati in aceasta dimineata intr n aparetament situat pe strada Badea Cartan din municipiul Constanta. Din primele informatii…

- Un adolescent de 18 ani, absolvent al Colegiului National „Mircea cel Batran” din Constanta, si mama acestuia, cadru didactic, au fost vineri gasiti morti in apartamentul in care locuiau.Surse judiciare au declarat, pentru Agerpres , ca tanarul a fost gasit spanzurat de o teava metalica, iar mama sa…

- Un adolescent de 18 ani, absolvent al Colegiului National "Mircea cel Batran" din Constanta, si mama acestuia, cadru didactic, au fost vineri gasiti morti in apartamentul in care locuiau, arata Agerpres. Surse judiciare au declarat, pentru AGERPRES, ca tanarul a fost gasit spanzurat de o teava…

