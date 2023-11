Stiri pe aceeasi tema

- Tragdie in Vaslui Doua femei in varsta de 72 si 32 de ani, mama si fiica, din localitatea Poienesti Deal, au fost agresate, sambata noaptea, de un tanar care a intrat peste ele in casa.Politia orasului Vaslui a fost sesizata, prin apel 112, de catre doua femei din comuna Poienesti, cu privire la faptul…

- Un tanar de 22 de ani si-a injunghiat fratele, in varsta de 29 de ani, in Craiova, iar victima a fost transportata la spital, potrivit news.ro.Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj au anuntat ca, in noaptea de duminica spre luni, politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Craiova au…

- Un tanar din Șelaru a fost arestat preventiv pentru violare de domiciliu, distrugere, incalcarea masurilor stabilite printr-un ordin de protecție și lovire sau alte violențe. Din cercetarile efectuate s-a stabilit ca, la data de 5 octombrie, banuitul nu ar fi respectat masurile stabilite printr-un ordin…

- Incident șocant in județul Ilfov. Dupa o cearta, un barbat in varsta de 46 de ani și-ar fi injunghiat fratele in varsta de 39 de ani. Oamenii legii l-au dus pe agresor la sediul poliției, in timp ce victima a fost transportata la spital pentru a-i fi acordate ingrijiri medicale.

- Un barbat a fost batut și injunghiat timp de 40 de minute, pentru bani, intr-o locuința din Capitala. Suspecții au atras victima in apartamentul respectiv cu ajutorul telefonului unei femei.Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au facut, joi, 4 percheziții domiciliare,…

- Totul ar fi pornit de la un conflict mai vechi intre victima de 18 ani și un alt baiat, de aceeași varsta. Acesta din urma a planuit un mod de a se razbuna pentru incaierarea mai veche. Tanarul a cerut ajutorul unui barbat de 34 de ani pe care l-a pus, la randul sau, sa ii solicite ajutorul baiatului…

- Un barbat ameninta ca se arunca de la etajul opt al unui bloc din Capitala dupa ce si-a injunghiat concubina si a ranit-o pe prietena acesteia, la fata locului aflandu-se luni dimineata negociatori, echipaje ISU si din cadrul Serviciului de ambulanta, scrie news.ro. La momentul agresiunii, in imobil…