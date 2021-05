Caz șocant în Timiș! Două persoane, călcate de tractor în timp ce dormeau pe câmp Incident grav petrecut pe un camp cu rapița din județul Timiș. Doi migranți, care au patruns ilegal in țara, au fost calcați de un tractor. Cei doi erau epuizați și s-au pus sa doarma pe camp, sub cerul liber. Aceștia nu au auzit tractorul care se apropia de ei, pentru a face niște stropiri. Utilajul […] The post Caz șocant in Timiș! Doua persoane, calcate de tractor in timp ce dormeau pe camp first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Incident grav in judetul Timis, in Romania. Doi migranti de origine afgana au fost calcati de un tractor in timp ce dormeau pe un camp cu rapița.Potrivit presei locale, cei doi trecusera ilegal frontiera in Romania și, obosiți fiind, s-au culcat in plantatie.

