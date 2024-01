Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Mures au deschis o ancheta si fac cercetari pentru vatamare corporala din culpa dupa ce o femeie a reclamat ca mama sa, internata la un spital din Reghin, are oasele ambelor brate rupte. Rudele femeii internate au observat pe bratele femeii echimoze, atunci cand ai vizitat-o la spital,…

- O femeie in varsta de 77 de ani, internata cu gripa la spital in Mureș, s-a ales cu mainile rupte. Polițiștii au demarat o ancheta. Poliția din Reghin, județul Mureș a fost sesizata de catre o femeie de 53 de ani, care a spus ca mama sa, o femeie de 77 de ani, din localitatea […] The post Caz revoltator…

- Fiica femeii in varsta de 77 de ani a declarat ca mama ei a fost plimbata cateva zile intre spitale și, cand a gasit-o intr-un salon, era plina de vanatai, relateaza Ziare.com.Inițial, femeia a fost dusa de fiica ei la spitalul din Reghin pe 21 decembrie, cu simptome severe de gripa. Dupa o serie de…

- O femeie din Topoloveni, judetul Arges, a incercat sa se sinucida. Ea a dat foc apartamentului in care se afla impreuna cu fiul sau, in varsta de opt ani. Copilul a fost salvat, fiind gasit teafar, in balconul locuintei. Mama, inconstienta, dar cu semne vitale, a fost dusa la spital. Incidentul a avut…

- Potrivit anchetatorilor, sambata trecuta, cei doi s-ar fi intalnit, dar intalnirea a luat o turnura violenta.Dupa o relație care a durat aproape doi ani, barbatul și femeia de 38 de ani din Blaj s-au reintalnit și au urcat in mașina. Insa, dupa doar cațiva kilometri, notarul ar fi atacat-o pe fosta…

- Politistii din judetul Mures au deschis o ancheta, dupa o altercatie care a avut loc intre o femeie si un agent de paza. In conflict au fost implicati ulterior fiul femeii si partenerul acesteia.

- Azi, in jurul orei 16,30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalau au fost sesizați cu privire la faptul ca intre localitațile Aghireș și Meseșenii de Jos s-a produs un accident rutier. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca o femeie in varsta de 48 de ani, din comuna Sag, in timp…

- O femeie de 25 de ani a murit, iar sotul acesteia si cei doi copii au ajuns la spital, dupa ce masina in care se aflau a intrat vineri dimineața, intr-un cap de podet, pe DN 15, in localitatea Costisa, județul Neamț, anunța IPJ Neamț, citat de site-ul local Știri Neamț.Accidentul s-a produs in jurul…