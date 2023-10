Stiri pe aceeasi tema

- O invațatoare din Bistrița este acuzata ca ar fi legat un copil de 8 ani de scaun folosind banda scotch dupa ce acesta ar fi deranjat ora. Mama copilului mai spune și ca invațatoarea l-ar fi tras de urechi pe cel mic, totul intamplandu-se in aceeași zi, informeaza Bistrițeanul.ro.„Vineri am dus…

- Filip Munteanu e cel mai mic actor din serialul „Clanul”, care e difuzat la Pro TV. El joaca rolul lui Florinel, baiatul lui Tatuțu, personaj interpretat de George Mihaița, și al Magdei, interpretata de Jojo. Baiețelul recunoaște ca e vedeta printre colegii de la școala.Intr-un interviu pentru Libertatea,…

- Caz șocant petrecut la o școala din București! Un elev in varsta de 14 ani a ajuns la spital dupa ce a fost ranit, in urma unei altercații cu un coleg, cu un briceag. Potrivit informațiilor, cei doi s-ar fi luat la cearta in pauza.

- Centrul Județean pentru Cultura și Consiliul Județean Bistrița-Nasaud va invita la un recital special de pricesne, in Biserica ortodoxa „Sfantul Nicolae” din Sigmir. Evenimentul are loc duminica, 30 iulie, de la ora 10.00. Este prilejuit de implinirea a 50 de ani de la sfințirea Bisericii parohiale…