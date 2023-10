Stiri pe aceeasi tema

- O recenta ancheta indica faptul ca, intre 1901 și 2022, doar 6,3% dintre laureații Premiilor Nobel au fost femei. Prima femeie care a fost onorata cu aceasta distincție este Marie Sklodowska-Curie. Recenta ancheta a site-ului Statistica se bazeaza pe datele Fundației Nobel. Aceasta arata ca doar 6,3%…

- Dorinel Umbrarescu, omul de afaceri care caștiga contracte pe banda rulanta cu statul este ținut in brațe chiar de Sorin Grindeanu. Ministrul Transporturilor nu rateaza nicio ocazie ca sa il laude pe regele asfaltului care are in lucru peste 400 de kilometri de autostrada. Grindeanu l-a laudat inclusiv…

- Un roman a fost reținut in Atena dupa ce a incercat sa sustraga doua bucați de marmura de pe Acropola. Barbatul a fost vazut de o femeie, agent de securitate, care a chemat poliția. Suspectul a declarat ca nu știa ca este ilegal sa iei „suveniruri” din celebrul obiectiv turistic, potrivit Iefimerida.gr.…

- Devastata de incendii, Grecia este ingenuncheata acum de inundațiile provocate de ploile torențiale din ultimele 24 de ore. Ministerul roman de Externe a emis o alerta de calatorie in Republica Elena. Inundații catastrofale sunt și in Turcia și Bulgaria.

- Razvan Lucescu (54 de ani) și-a trecut in palmares al 123-lea succes la echipa din Salonic, 3-0 cu Asteras, devenind tehnicianul cu cele mai multe victorii din istoria lui PAOK. „Meciul din Scoția, cu Hearts, este mai important”, a declarat Luce junior pentru presa elena. Start lansat pentru Razvan…

- Un incident șocant a avut loc pe Muntele Athos, in Grecia, unde un barbat din Botoșani a fost impușcat și a ajuns in stare grava la spitalul din Halkidiki. Conform relatarilor, barbatul de 51 de ani, muncitor necalificat, ar fi fost confundat cu o pisica de catre un preot local. Ce a urmat este demn…

- Un turist roman se vede, deocamdata, blocat in Grecia. Singurii lui bani sunt 500 euro, dar problema e ca elenii nu vor sa-i schimbe aceasta bancnota, de teama ca ar putea fi falsa. Omul a cautat solutii pe forum. De la banca l-au trimis la posta, apoi invers „Poate cunoașteți deja asta, noi nu știam……

- Șeful Transgaz, Ion Sterian, a fost anul trecut printre cei mai bine platiți bugetari din statul roman: 1.937.831 de lei, conform Adevarul.In primul rand, Ion Sterian a incasat o indemnizație fixa neta de 392.368 de lei, conform declarației de avere. La aceasta s-a adaugat remunerația variabila neta…