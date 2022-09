Caz rar: o bătrână cere anularea vânzării casei, pe motiv că a fost păcălită, dar judecătorii nu o cred O batrana si-a vandut apartamentul si casa in schimbul promisiunii de a fi ingrijita pana in ultima zi de viata. Dupa doar trei luni insa, a cerut anularea contractului, aratand ca nu avusese de gand sa instraineze imobilele, ci sa intocmeasca un testament. Fusese inselata de notar si de persoana care-si asumase intretinerea ei. Cazul, destul de frecvent intalnit, a primit o solutie suprinzatoare din partea judecatorilor Tribunalului. Spune ca a fost abordata pe strada Conform plangerii inaintate de M.C., in cursul anului 2020 fusese abordata de o tanara, A.M.P. Aceasta o ajutase sa treaca strada… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii urmasi, care au implinit varsta de 16 ani, au obligația sa prezinte pana la data de 25 septembrie 2022 adeverința din care sa rezulte ca in anul școlar 2022 – 2023, urmeaza o forma de invațamant organizata potrivit legii, potrivit anunțului facut de catre Casa de Pensii Maramureș. Cu precizarea…

- Nunta lui George Simion, transmisa detaliat de Romania TV toata ziua de sambata, s-a vazut in audiente. Romania TV a fost cel mai urmarit post dupa media pe toata ziua, in tara si la orase. Nu si pe publicul comercial, pentru ca o buna parte din public a fost in varsta, scrie paginademedia.ro . Cu…

- Intamplare mai putin obisnuita in Iasi. Un hoț a intrat intr-o casa pentru ca, voia sa talhareasca o femeie in varsta de 72 de ani, dar și-a gasit nașul. Batrana l-a atacat in legitima aparare cu un polonic. Tanarul a reușit sa scape teafar și sa fuga de la locul incidentului. Un minor ieșean a fost…

- Ieri, 20 august, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Buzau, in urma cercetarilor efectuate, au depistat principalii banuiți in cazul unei infractiuni de loviri sau alte violențe, doi tineri in varsta de 19 și 17 ani, ambii din Buzau.

- Prefectura Constanta a solicitat Tribunalului sa anuleze cele doua Certificate de Urbanism, emise in 2019, si cele doua Autorizatii de Construire, emise in decembrie 2020, pentru dezvoltatorul care a inceput sa ridice un complex imobiliar in zona plajei Corbu, din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii.

- Autorul unei crime brutale nu a putut primi din partea judecatorilor alta pedeapsa decat detentia pe viata. Condamnarea este rarisima prin severitatea ei, fiind pentru prima oara in acest an cand magistratii ieseni opteaza pentru pedeapsa maxima prevazuta de Codul Penal. Este totodata una dintre rarele…

- Primaria comunei Miroslava a fost obligata de judecatori sa fie transparenta. Cererea unui cetatean, privind accesul la raportul activitatii de audit intern a fost respinsa de primarie. Ieseanul nu s-a lasat si s-a adresat instantei, care a fortat primaria sa respecte legea liberului acces la informatiile…