Stiri pe aceeasi tema

- In urma unor analize efectuate de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (B.A.A.R.) asupra costurilor de reparații ale pagubelor produse autovehiculelor, atat pe teritoriul Romaniei, cat și pe teritoriul altor state din Europa, s-a observat ca exista diferențe semnificative intre tarifele…

- Au locuit 20 de ani in Spania, in Madrid. In acest timp, li s-au ”alaturat” doi copii, care acum au 8 și 10 ani. Au decis sa lase aglomeratul Madrid pentru viața fara ceas, viața la țara. Cei doi artiștii, soții Vlașin, au decis sa se intoarca acum, ca sa se poata bucura de ce le ofera viața la Telciu.…

- Pregatita sa merg in concediu, am ajuns pe un pat de spital, fara prea mari sanse de viata…asa incepe povestea Corneliei. In urma cu doua saptamani, Cornelia era sanatoasa, cu doar cateva dureri minore de spate. Astazi, in Romania nu i se mai dau sanse la viata! Sotul Corneliei a facut tot ce a putut…

- Un baiat de 14 ani din judetul Bacau, cu afectiuni renale grave, va duce o viata normala dupa ce parintii unui copil in varsta de 10 luni aflat in moarte cerebrala la un spital din Cluj au fost de acord sa doneze organele, operatia reprezentand o premiera medicala pentru Romania, deoarece este vorba…

- Un nou drog ciudat pune viața romanilor in pericol, mai ales daca este consumat impreuna cu alcool. O femeie in varsta de 31 de ani care locuiește in Iași alaturi de iubitul ei a fost transportata de urgența la spital dupa ce a ingerat o combinație ciudata de droguri și alcool ce ar fi putut sa-i ia…