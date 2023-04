Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul familiei unui deținut din Atlanta cere demararea unei anchete penale, acuzand ca barbatul a fost „mancat de viu de insecte și ploșnițe”. Lashawn Thompson, judecat ca fiind bolnav mintal, a fost plasat in aripa psihiatrica a inchisorii.

- Mihai Necolaiciuc, fost director al CFR, a scapat definitiv de condamnarea de 9 ani și jumatate de inchisoare pentru abuz in serviciu, in dosarul in care era acuzat ca a achiziționat ilegal peste o mie de toatele ecologice. Curtea de Apel București a admis apelul lui Necolaiciuc, dupa ce a constatat…

- Fostul șef al Serviciului de securitate al Ucrainei (SBU) din regiunea Harkov, Roman Dudin, risca inchisoare pe viața pentru tradare. El este acuzat ca a incercat sa preia guvernul regional in etapa inițiala a invaziei totale a Rusiei și ca a predat arsenalul rușilor, potrivit rbc.ua. Angajații SBU…

- Vanessa Youness va fi eliberata din inchisoare, in urma unei decizii pronunțate, marți, de Curtea de Apel București. Potrivit minutei instanței, CAB a admis contestația in anulare formulata de Vanessa Youness impotriva deciziei Curții de Apel București care a condamnat-o, pe 27 mai anul trecut, la…

- Mario Iorgulescu, fugit in Italia la doua saptamani dupa ce a provocat un accident mortal in Capitala, beat și drogat la volan, a fost condamnat in prima instanța, de magistrații Tribunalului Bucuresti, la 15 ani si opt luni de inchisoare cu executare. Decizia poate fi atacata cu apel. In septembrie…

- Un adolescent de 14 ani a murit, dupa ce mașina in care se afla cu parinții sai, a fost lovita puternic de un copac care a cazut peste ea. Accidentul s-a petrecut chiar la intrarea in municipiul Reșița. Sambata dupa-amiaza, pompierii din Reșița au fost solicitați sa intervina la degajarea unui copac…

- Din cei 50.000 de pușcariași ruși recrutați de grupul militar privat Wagner pentru a participa la razboiul din Ucraina, pe frontul de lupta au ramas doar zece mii de persoane, spune Olga Romanova, șefa fundației caritabile Rus Seated, citata de meduza.io. „Potrivit datelor noastre, 42-43 de mii (de…

- Aproximativ 25 de milioane de oameni din California sunt afectati de inundatii in acest weekend, dupa ce statul american se confrunta cu ploi torentiale, relateaza BBC. Mai multe cai navigabile au fost inundate, cel putin 19 persoane au murit si mii de oameni au fost rugati sa-si evacueze casele. In…