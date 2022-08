Caz incredibil: Doi piloți s-au bătut în avion Doi piloți Air France au fost suspendați dupa ce s-au batut in cabina unui avion care se deplasa pe ruta Geneva-Paris, in iunie, a anunțat duminica un oficial al companiei, potrivit The Guardian . Zborul a continuat și aeronava a aterizat in siguranța, iar disputa nu a afectat restul calatoriei, susține același oficial. Pilotul și copilotul sau au avut o disputa la scurt timp dupa decolare, iar unul dintre ei l-ar fi lovit pe celalalt, moment in care s-au apucat reciproc de gulere, a relatat publicația elvețiana la Tribune. A fost nevoie de intervenția echipajului, iar un membru a petrecut restul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta privind respectarea procedurilor de securitate de catre personalul Air France a scos la iveala faptul ca doi piloți ai companiei franceze s-au batut in cabina in timpul unui zbor intre Geneva și Paris, in luna iunie, relateaza publicația elvețiana La Tribune, citata de The Guardian. Pilotul…

- Doi piloți Air France au fost suspendați dupa ce s-au luat la bataie in cabina de pilotaj, in timpul unui zbor de la Geneva la Paris. Incidentul a avut loc in iunie, iar avionul a ajuns in siguranța la destinație, potrivit unui oficial al companiei aeriene, citat de The Guardian. Publicația elvețiana…

- Piloții unui zbor de pe ruta Geneva-Paris au fost suspendați și sunt cercetați in cadrul unei anchete dupa ce s-au certat și s-au luat la bataie in cabina avionului pe care il pilotau. Avionul Airbus A320 aparține companiei aeriene Air France. Unul dintre ei a refuzat sa execute ordinele celuilalt…

- Doi piloți angajați ai companiei Air France au fost suspendați dupa ce s-au luat la bataie in cabina de pilotaj, in timpul unui zbor de la Geneva la Paris. Incidentul a avut loc in iunie, iar avionul a ajuns in siguranța la destinație, potrivit unui oficial al companiei aeriene, citat de The Guardian,…

- Doi piloți Air France au fost suspendați dupa ce s-au luat la bataie in cabina de pilotaj, in timpul unui zbor de la Geneva la Paris. Incidentul a avut loc in iunie, iar avionul a ajuns in siguranța la destinație, potrivit companiei aeriene, citate de The Guardian.

- Doi piloti de la compania aeriana Air France au fost suspendati dupa ce s-au caftit in timpul unui zvor Geneva-Paris in luna iunie, potrivit The Guardian. Bataia a iesit la iveala dupa ce organismul francez care supravegheaza traficul aerian a anuntat incidente cu scurgeri de combustibil, invocand ca…

- Prima rectificare bugetara din 2022 demonstreaza ca „PSD-PNL-UDMR acționeaza precum un parazit care iși consuma gazda”, susține USR. Principala nemulțumire este legata de cota mica atribuita investițiilor. Intr-un comunicat de presa, aceștia arata ca rectificarea bugetara prevede cheltuieli suplimentare…

- Simona Halep (locul 15 WTA si favorita 15) s-a calificat, sambata, in finala turneului de categorie WTA 1000 de la Toronto. Jucatoarea romana de tenis a invins-o in semifinale pe americanca Jessica Pegula (locul 7 WTA si cap de serie 7), scor 2-6, 6-3, 6-4. Meciul a durat doua ore si 14 minute. “Nu…