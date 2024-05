Bilete gratis de avion pentru copiii din România. Tot ce trebuie să știe părinții Bilete gratuite pentru copii de Ziua CopiluluiPe data de 1 iunie, de Ziua Copilului, micuții primesc bilete gratuite de avion. Aceste bilete pot fi obținute exclusiv in aceasta zi pentru a beneficia de gratuitate, iar parinții pot alege orice destinație din rețeaua de zboruri TAROM.Printre condițiile impuse se numara varsta maxima de 11 ani a copiilor și insoțirea lor de catre un adult. In plus, copiii au privilegiul de a efectua check-in-ul la un ghișeu special, dedicat lor, in ziua de 1 iunie.Ziua Porților Deschise la TAROMPentru cei care nu doresc sa calatoreasca, dar ar dori sa ofere copiilor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

