- Tatal tinerei moarte in accidentul de la 2 Mai, Catalin Dragomir, a stat fața in fața cu Vlad Pascu.„Am dorit de la prima infatisare sa-l vad pe cel care mi-a omorat copilul. Nu stiu daca merita sa ii transmit ceva. Nu, sincer, nu cred ca merita. Absolut nimic. Dar vreau sa-l vad in ochi. Vreau sa-i…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a admis, marti, solicitarea de transfer la Judecatoria Constanta a Ioanei Ancuta Popoviciu, judecatoarea care avea in solutionare la Judecatoria Mangalia dosarul lui Vlad Pascu, soferul drogat care anul trecut a accidentat mortal doi tineri…

- Procesul in care este judecat Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, in urma caruia doi tineri si-au pierdut viata, programat pentru astazi, la Judecatoria Mangalia, a fost amanat. Adrian Cuculis, avocatul parintilor tinerilor care au murit in accidentul produs de Vlad Pascu, a facut primele…

- Mama Robertei, tanara ucisa in accidentul d ela 2 Mai, judetul Constanta este prezenta si la Judecatoria Mangalia azi, 18 aprilie 2024, cand a fost anuntat un termen nou in dosarul lui Vlad Pascu. Este o zi grea pentru parintii ai caror copii s au stins din viata in urma impactului. Sa vedem ce se intampla.…

- Avocatul lui Vlad Pascu, Adrian Bendeac, a declarat joi, la iesirea din Judecatoria Mangalia, unde a avut loc al treilea termen de judecata in proces, ca victimele accidentului de la 2 Mai se deplasau neregulamentar, fiind vorba despre o culpa comuna in acest caz, potrivit agerpres.ro. “In raportul…

- Vești noi in procesul lui Vlad Pascu. Magistrații de la Curtea de Apel Constanța s-au intalnit pentru a decide daca dosarul lui Vlad Pascu va ramane sau nu la Judecatoria Mangalia. Procesul se va judeca in Mangalia, de același magistrat Șoferul drogat care a ucis doi tineri va fi judecat in continuare…

- La termenul din 14 martie al procesului de la Judecatoria Mangalia, Vlad Pascu și-a recunoscut faptele, sperand intr-o pedeapsa mai mica. Rudele tinerilor uciși de el, care cer sa fie judecat pentru omor calificat, au mers la locul accidentului. „Maine, Sebi ar fi implinit 22 de ani”, au spus prietenii…

- UPDATE: Vlad Pascu a recunoscut acuzațiile, iar judecatoarea a fost de acord cu procedura simplificata.Procedura simplificata opereaza in cazul in care inculpatul recunoaște faptele așa cum au fost aceastea reținute prin rechizitoriul parchetului, solicitand ca judecata sa se desfașoare doar pe baza…