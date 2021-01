Un cațel și-a așteptat timp de o luna stapanul in fața spitalului in care era internat. Cazul emoționant este dintr-un oraș din statul mexican Tamaulipas. Stapanul cațelului fusese diagnosticat cu coronavirus. In cele din urma acesta a decedat. Medicii spitalului l-au poreclit pe cațel Covito. Animaluțul a stat in fața spitalului timp de o luna chiar daca stapanul sau murise dupa cinci zile de la infectare, scrie La Stampa . „Ne-a oferit multe momente de fericire in aceasta perioada dificila și a caștigat inimile tuturor angajaților din spital”, a spus șefa departamentului Covid-19 al spitalului.…