Stiri pe aceeasi tema

- Un baiețel de trei ani a cazut joi dimineata de la etajul cinci al unui bloc din municipiul Sibiu, el fiind intubat de echipajul SMURD si dus de urgența la spital, anunța ISU Sibiu și IPJ Sibiu.Incidentul a avut loc in jurul orei 08.00, pe strada Barsei din municipiul Sibiu.„La fața locului au intervenit…

- Un copil de trei ani a cazut, joi dimineata, de la etajul al cincilea al unui bloc din municipiul Sibiu, el fiind intubat de echipajul SMURD si transportat la spital, inconstient. Politistii au deschis o ancheta in acest caz, pentru a se stabili ce s-a intamplat.

- „In aceasta dimineata, la ora 08.22, prin apel 112, I.P.J. Sibiu a fost sesizat cu privire la faptul ca un copil in varsta de aproximativ 3 ani este inconstient, pe un trotuar de pe strada Barsei din municipiul Sibiu. La fata locului au intervenit politisti si echipaje medicale, iar in urma verificarilor…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș” anunța un accident rutier in care a fost implicat un autoturism, intre localitațile Santana și Zimandu Nou. Intervin... The post Accident intre Santana și Zimandu Nou. Una dintre victime, in varsta de 30 de ani, a fost transportata in stare grava…

- Grav accident in Sibiu! Un tanar in varsta de 23 de ani, care avea dreptul de a conduce suspendat, a intrat cu mașina intr-un stalp​. Trei persoane au fost ranite. Șoferul se afla in stare grava, intubat, cu traumatism cranian sever.

- Tragedie pentru o familie cu doar doua zile inainte de Craciun! Un copil in varsta de 10 ani, din Bursucani, se afla in stare grava dupa ce a fost lovit de o masina de poliție aflata in misiune. Potrivit primelor informații, micuțul ar fi traversat neregulamentar.

- Cele doua surori se indreptau spre casa parinteasca din localitatea Savarșin cand s-a intamplat nenorocirea. Intr-o curba la dreapta, utilajul a alunecat pe sensul opus de mers, de pe trailerul care il transporta.Timeea se afla la volan și a murit pe loc. Mașina ei a fost complet strivita. Avea doar…

- Caz șocant in Sibiu. Un barbat de 50 de ani a fost atacat in propria casa. Barbatul se afla in stare grava la spital. Atacatorii, care aveau și un pistol, sunt trei barbați care au intrat in locuința ca sa fure, deși casa avea sisteme de securitate.