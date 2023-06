Caz CUMPLIT: Un bărbat și-a ucis tatăl cu toporul - DETALII care pot afecta emoțional! Un barbat de 66 de ani din Dolj a murit la spital dupa ce a ajuns cu rani grave pe masa de operație. Acesta a fost atacat de fiul sau de 43 de ani cu un topor, iar agresorul l-a lovit violent in zona picioarelor. Scenele de groaza au avut loc in comuna Desa, iar fiul agresor a fost prins și reținut. Acum risca ani grei dupa gratii și s-a ales cu dosar penal. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

