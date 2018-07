Cauzalitate & fatalitate Nu, lor nu le-a fost usor, partidul a avut incredere in ei, sa nu creada el ca... Grigore este de la bun inceput incremenit intr-o situatie pe care o constientizeaza, dar din care nu catadicseste sa se salveze: aceea a ratatului absolut. A refuzat de foarte tanar sa profite de influenta parintilor si sa se „aranjeze", a abandonat fiecare posibila cariera pe care a inceput-o, a lasat suspendat fiecare nou proiect familial si tot asa. Dintre to (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

- Echipa de fotbal Dinamo Bucuresti a fost invinsa de formatia poloneza de liga secunda Chojniczanka Chojnice cu scorul de 5-2 (3-0), ieri, la Gniewino, in ultimul meci de verificare sustinut in Polonia de echipa antrenata de Florin Bratu, potrivit Agerpres. Golurile ros-albilor au fost marcate de Robert…

- Aproximativ 1.500 de absolventi ai Facultatilor de Medicina, Medicina Dentara, Farmacie si Bioinginerie de la Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” (UMF) Iasi au participat la Ceremonia de Absolvire, eveniment desfasurat pe Esplanada din fata institutiei academice. Momentele emotionante…

- Ceremonia de absolvire a celor 1.502 studenti de la facultatile de Medicina, Medicina Dentara, Farmacie si Bioinginerie ale Universitatii de Medicina si Farmacie “Grigore T. Popa” Iasi are loc miercuri.

- ACS Poli Timisoara - Dinamo, 0-0 Meciul dintre ACS Poli Timisoara si Dinamo din play-out-ul Ligii 1 Betano se joaca azi, de la ora 20:45, si e transmis de Digi Sport, Telekom Sport si Look TV, dar si-n format live text pe www.prosport.ro. Echipele probabile: ACS Poli Timisoara: Straton…

- Sambata 12 mai 2018, Liceul Tehnologic ”Grigore C. Moisil” a fost gazda celei de-a IV-a editii a concursului regional ”Today a Project, Tomorrow the Future”, concurs ce se adreseaza elevilor liceelor tehnologice și vocaționale care au posibilitatea de a demonstra aplicabilitatea practica a domeniului…

- Un copil in varsta de 10 ani este in stare grava dupa ce a urcat pe vagonul unui tren si s-a electrocutat, in Gara Muncel, comuna Stolniceni Prajescu, fiind transportat cu elicopterul la Spitalul ''Grigore...

- In perioada 24-26 mai 2018, Iașul va gazdui cea de-a VII-a ediție a Manifestarii Stiintifice Nationale, cu participare Internationala „Primavara Dermatologica Ieseana”, organizata de catre Asociatia Dermatologilor din Moldova, sub egida Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T.Popa” din Iasi.…

- Dinamo a pierdut cu Sepsi, la Sfantu Gheorghe, 0-2. "Cainii" joaca de pomana, nici nu știi daca sa apreciezi ca Bratu insista cu niște tineri, din moment ce nu se cunoaște ce se va intampla cu echipa de la vara. Au mai ramas șapte etape din play-out. ...