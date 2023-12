Cauza neașteptată a cutremurelor puternice din Japonia Un vulcan subacvatic cunoscut sub numele de muntele submarin Daiichi-Kashima, situat pe placa tectonica submersa a Pacificului, ar putea fi responsabil pentru o serie de cutremure puternice inexplicabile din ultimii 40 de ani, susține un nou studiu. Muntele scufundat Daiichi-Kashima, situat la aproximativ 40 de kilometri in largul coastelor Japoniei, se afla la joncțiunea a trei placi tectonice Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

- Cutremurul s-a produs la o adancime de 22 de kilometri, la aproximativ 300 de kilometri nord de capitala Port Vila, in jurul orei locale 15:37 (04:47 GMT).Potrivit USGS, "probabilitatea de a exista victime si pagube este redusa", cutremurul avand epicentrul in apropierea unui grup de insule putin populate.Centrul…

