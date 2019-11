Stiri pe aceeasi tema

- A trecut prin cele mai grele incercari și viața a pus-o la pamant de foarte multe ori. Cu toate acestea, Catrinel Sandu este o eroina! Blondina nu a uitat sa zambeasca și sa traiasca frumos, iar acum se bucura din plin de cea mai frumoasa perioada din viața ei, care a implinit-o cum nici nu visa vreodata!

- La cateva saptamani de la cununia civila, Catrinel Sandu și logodnicul sau american s-au casatorit pe plaja, intr-un decor de vis. Cei doi și-au dorit ca evenimentul sa aiba loc intr-o zi extrem de speciala, așa ca au ales data de 11.11. „Prima zi .. din restul vieții! Spun, bucurați-va de plimbare!…

- Catrinel Sandu și-a vazut implinita cel mai mare vis al sau: aceea de a-și uni destinele cu alesul inimii sale, americanul Steve. Vedeta a stralucit in ziua nunții și a atras toate privirile celor prezenți.

- Catrinel Sandu s-a casatorit, la 3 luni dupa moartea tatalui sau. Vedeta a fost afectata de dispariția barbatului, cu care a avut o legatura speciala, așa ca a vrut sa mearga inainte cu viața ei. In urma cu cateva zile s-a maritat cu iubitul ei american, Steve, iar ceremonia lor s-a desfașurat in Statele…

- In sfarsit Catrinel Sandu trece prin momente speciale si este in culmea fericirii. Frumoasa vedeta are toate motivele pentru ca s-a casatorit. Catrinel si-a unit destinul cu cel al iubitului ei, Steve, ceremonie ce a avut loc in Statele Unite, acolo unde locuiesc cei doi.

- Ramona Badescu, in varsta de 50 de ani, a anunțat ca este insarcinata. Vedeta, care s-a stabilit in Italia in urma cu cațiva ani, va deveni pentru prima data mama. Ramona va aduce pe lume un baiețel, chiar luna aceasta. Vedeta a vorbit despre sarcina și tatal copilului ei in cadrul unui interviu acordat…

- Deea și Dinu Maxer au sarbatorit 11 ani de mariaj. Cu aceasta ocazie, vedeta a transmis un mesaj emoționant in mediul online. Deea Maxer este casatorita cu cantarețul Dinu Maxer. Cei doi artiști, care au impreuna un baiețel pe nume Andreas. In data de 16 mai 2019, Deea Maxer a anunțat ca este insarcinata…

- Nikita de Romania, așa cum ii placea sa i se spuna celei care in urma cu doar cațiva ani era spaima vedetelor autohtone, din cauza stilul ei excentric și vulgar, a facut infarct. Ea a fost transportata la spital, unde a primit imediat ajutor din partea cadrelor medicale de specialitate, noteaza click.ro.…