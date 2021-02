Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat marți intr-o conferința de presa ca Romania se afla pe locul al doilea la nivelul Uniunii Europene si pe locul sase la nivel mondial in ce priveste administrarea celei de-a doua doze de vaccin, raportat la suta de locuitori,…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a declarat ca in Romania procentul de 50% al populatiei vaccinate ar trebui sa fie obtinut in perioada iunie - iulie a acestui an, anunța AGERPRES. "La acest moment, numarul de cabinete de vaccinare care sunt active…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, afirma ca oamenii vor putea renunta la masca de protectie in momentul in care se va ajunge la un grad ridicat de imunziare colectiva si atunci cand oamenii de stiinta vor constata ca nu circula tulpini are virusului care…

- Valeriu Gheorghița a declarat ca inca se așteapta studii care sa duca la concluzia unei singure vaccinari pentru cei care au avut Cvoid-19, iar pana atunci, Romania merge pe varianta rapelului la vaccinare.„Monitortizam recomandarile statelor UE, iar Romania este parte a unui cadru european, iar acesta…

- Reprogramari pentru vaccinare pentru lucratorii din domenii esențiale Foto: gov.ro Lucratorii din domenii esențiale programați pentru vaccinare trebuie sa mai aștepte 10 zile ca sa primeasca prima doza de ser de imunizare. Din cauza problemelor de aprovizionare, România are cu…

- Frana de mana la vaccinare. Romania are un deficit de 117.000 de doze de vaccin, motiv pentru care se amana cu 10 zile toate persoanele programate care deservesc activitați esențiale. Declarația a fost facuta de președintele Comitetului Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva…

- In instituțiile și autoritațile publice din Romania lucrau, in noiembrie 2020, circa 1,25 milioane de persoane, informeaza Agerpres, care citeaza date de la Ministerul Finanțelor Publice (MFP). Potrivit sursei citate, peste 64% din posturi, adica aproape 800.000, erau ocupate in administrația publica…

- Romania a imunizat cu serul Pfizer BioNTech aproape 17.900 de cadre medicale in ultimele 24 de ore, in crestere cu aproape 1.000 de persoane fata de ziua de miercuri. Romania a ajuns sa vaccineze impotriva noului coronavirus 76.400 de cadre medicale, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 17.846…